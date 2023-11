SAN SEVERINO - Due marocchini nel pomeriggio si sono affrontati a coltellate in piazza del Popolo. Entrambi sono stati bloccati da carabinieri e polizia locale e trasportati in ambulanza all'ospedale di Camerino. In corso accertamenti sui motivi della lite. Hanno riportato ferite alle braccia e sul volto. Il più grave (ma non è in pericolo vita) è stato ferito anche a una coscia.