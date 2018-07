Overdose ai bagni pubblici prima del concerto Salvata una quarantenne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Allarme ieri attorno alle ore 20,30 (prima del concerto dei Simple Minds allo Sferisterio) in viale Trieste per una overdose. Una donna di 40 anni dopo aver assunto la droga si è sentita male nei bagni pubblici vicino all’Arena. Subito è stato dato l’allarme: sul posto gli agenti della Volante e un’ambulanza. Gli operatori del 118 (nella foto) l’hanno trattata con il narcan che ha consentito alla donna di riprendersi. È stata trasportata al pronto soccorso per ulteriori controlli. Sull’episodio sono in corso le indagini della Squadra mobile della polizia, che punta a individuare il fornitore della droga e ad accertare la qualità della sostanza assunta. Il malore a pochi giorni dalla morte per overdose di Tamara Giorgetti.