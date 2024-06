MACERATA Il primario di Ortopedia dell’ospedale di Macerata, Roberto Procaccini, è un maceratese di 46 anni: quando, nel 2021, è stato nominato alla guida del reparto era il primario più giovane delle Marche. Formazione universitaria e professionale ad Ancona, ed ecco cosa dice del reparto: «Siamo otto ortopedici, un medico specializzando in formazione, una coordinatrice infermieristica, 14 infermieri di reparto e otto di sala operatoria, sei operatori socio-sanitari. La nostra attività si svolge in un reparto con 24 posti letto, una sala operatoria dedicata, un ambulatorio ortopedico in pronto soccorso, due ambulatori specialistici e un’ampia sala gessi».

L’impegno

«Il nostro principale mezzo è dato dal capitale umano, di cui vado estremante orgoglioso - sottolinea Procaccini -. Ricevo quotidianamente complimenti per il nostro personale di reparto, sia per la professionalità ma ancor di più per la gentilezza e la cortesia che adoperano con tutti i nostri pazienti. Un’altra vera eccellenza è presente in sala operatoria. Abbiamo a disposizione la miglior dotazione possibile a livello tecnologico, sia per le cure delle fratture che per la patologia elettiva, artroscopica e protesica. Inoltre, a breve avremmo a disposizione un nuovo letto operatorio, in modo da poter ampliare i numeri degli interventi e ridurre per quanto più possibile la lista di attesa chirurgica. Non da ultimo volevo ringraziare la direzione generale, sanitaria, amministrativa e di presidio per averci fortemente aiutato. Siamo un reparto molto giovane, io sono il più anziano. Questo è un dato a mio parere molto importante per tutta la nostra comunità, in considerazione del fatto che il nostro reparto sta sviluppando le basi per un ampio futuro, cosa non scontata nel panorama attuale». Lo scenario dell’Ortopedia: «In Ortopedia la chirurgia sta sviluppando sempre di più nuove soluzioni a patologie che fino a pochi anni fa non avevano una risposta concreta. Le protesi o i mezzi di sintesi che quotidianamente utilizziamo, hanno avuto uno sviluppo tecnologico nei materiali e nelle sue applicazioni, formidabile». La politica aziendale e le possibili scelte gestionali: «Fare scelte di strategia e management sanitario - osserva il dottor Procaccini - è molto complesso e soprattutto difficile in questo periodo. Di sicuro non ho la pretesa di avere una ricetta, ma semplicemente consiglierei di guardare a tutto quello che di buono c’è nella nostra azienda. Nel nostro reparto abbiamo a disposizione un gruppo giovane e motivato, con ambizioni di crescita professionale sempre più specialistica. In questo senso l’investimento nelle nuove tecnologie, come la robotica, potrebbe favorire l’upgrade formativo e soprattutto l’offerta alla nostra utenza».