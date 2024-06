MACERATA Sessantamila volti uniti sui passi della fede, camminando nella notte hanno rinnovato quel piccolo miracolo che è il pellegrinaggio Macerata-Loreto. Per quest'anno circa quattro i chilometri in meno, ma stessa identica fede per camminare nella notte alla ricerca della luce e della speranza. È questo il messaggio della 46esima edizione del pellegrinaggio Macerata-Loreto, che quest'anno è partito - a causa dei lavori allo stadio Helvia Recina - dal Centro Fiere di Villa Potenza.

Le testimonianze

Quest'anno protagoniste sono state le testimonianze della guerra in Ucraina, raccolte dall'associazione Frontiere di Pace. Sono state raccontate le storie di Raissa, 67 anni, che ha visto morire il genero davanti agli occhi ucciso dai soldati, l'occupazione e il rastrellamento di una città, e la storia di uno scrittore dei libri per bambini, che ha visto gettare il proprio figlio autistico dopo essere stato torturato, nelle fosse comuni. Quest'anno a celebrare la messa prima della partenza dallo stadio è stato monsignor Rino Fisichella, proprefetto della nuova evangelizzazione e delegato per il Giubileo dal Papa che ha lanciato il messaggio: «Il pellegrinaggio è una scelta di libertà per affermare che a Dio tutto è possibile. Non abbiate paura di cambiare la vostra vita contro l'individualismo, non abbiate paura di seguire quello che Dio vi chiede, perché lui vi ama di un amore infinito, diverso dal nostro che è precario».

Il cammino

La carica dei 60.000 pellegrini, a cui si sono aggiunte altre migliaia di persone strada facendo, ha colorato fin dal tardo pomeriggio di ieri il Centro Fiere di Villa Potenza. Centinaia i pullman arrivati da fuori regione ma anche dall’estero (Bucarest, Lisbona e Svizzera per citarne alcuni). Tanti i pellegrini, ciascuno con la sua storia, che sono stati animati dalla volontà di partecipare a questo cammino che si è snodato da Villa Potenza per arrivare questa mattina - come era in programma - a Loreto, con meta finale la Santa Casa. Il pellegrinaggio nato nel 1978 da un gesto di ringraziamento che monsignor Giancarlo Vecerrica ha voluto far compiere ai propri studenti è diventato ormai una tradizione rinunciabile. Quest'anno la fiaccola della pace è arrivata al Centro Fiere scortata da un gruppo di tedofori della Guardia di finanza che hanno voluto prendere parte con una delegazione al cammino della Macerata-Loreto per ringraziare la Madonna in occasione dei 250 anni dalla fondazione del Corpo. Anche il vescovo monsignor Nazzareno Marconi ha voluto compiere il cammino, come gesto di ringraziamento per i suoi primi dieci anni da presule di Macerata. Papa Francesco, che mercoledì scorso dopo l'udienza ha benedetto la fiaccola della pace e ha accostato il pellegrinaggio al prossimo Giubileo parlando di un passaggio dal buio alla luce della speranza, ha inviato un messaggio attraverso la segreteria di Stato e il cardinale Pietro Parolin: «Il Papa auspica che l’evento susciti sempre di più il desiderio di conoscere Cristo».

Le parole

Le parole chiave di questa edizione sono state condivisione, preghiera e cammino insieme. Tante le intenzioni di preghiera giunte da ogni parte d'Italia e anche d'Europa che erano in programma di essere bruciate questa mattina in piazza dentro un braciere a Loreto. A salutare i pellegrini come sempre erano attese le autorità: dal presidente della Regione Francesco Acquaroli, al sottosegretario all'Economia Lucia Albani, al sindaco di Macerata Sandro Parcaroli e altri rappresentanti sia parlamentari che del governo regionale e delle amministrazioni locali.