CAMERINO Si è conclusa con la cerimonia di premiazione, andata in scena all’Auditorium Andrea Bocelli (Accademia della Musica), la XIX edizione del Premio Ugo Betti per la drammaturgia, importante concorso di assoluto livello nazionale organizzato dal Comune di Camerino con il suo Centro studi teatrali e letterari Ugo Betti, con il patrocinio dell’Università degli Studi di Camerino.

La decisione

La giuria, all’unanimità, ha assegnato il premio all’opera “Il numero esatto” di Fabio Pisano, autore di Napoli. Hanno partecipato a questa edizione 22 autori provenienti da più parti d’Italia (Bari, Udine, Verona, Grosseto, Catanzaro, Bologna, Foggia, Napoli e Milano) e addirittura dalla Svizzera. La cerimonia ha vissuto l’apertura dedicata ai saluti istituzionali di Roberto Lucarelli, sindaco di Camerino, Graziano Leoni, rettore Unicam, Antonella Nalli, assessore alla Cultura, e Francesco Rosati, direttore tecnico-scientifico del Centro studi teatrali e letterari Ugo Betti. Spazio poi a “Tempo e memoria in Ugo Betti”, relazione a cura di Carla Carotenuto, docente di Letteratura italiana contemporanea Unimc, all’interpretazione di Ugo Betti da parte di Massimo Raiconi mentre Luca Giarritta ha eseguito musiche di Chopin, Liszt e Schumann.

La premazione

Poi il momento della premiazione, introdotto da Marco De Marinis, presidente della giuria della XIX edizione del Premio Ugo Betti per la drammaturgia composta da Lucia Chiatti, Pierfrancesco Giannangeli, Gilberto Santini, Massimo Marino e dalla segretaria Donatella Pazzelli. La giuria ha valutato in forma anonima i testi e i lavori si sono protratti fino ai primi giorni di giugno poi la decisione di assegnare il Premio a Fabio Pisano. I Premi Ugo Betti per la drammaturgia e Ugo Betti per i giovani assegnati nei giorni scorsi sono stati approvati e deliberati dal consiglio comunale di Camerino secondo quanto predisposto dai componenti del Centro studi teatrali e letterari “Ugo Betti”: il direttore tecnico-scientifico Francesco Rosati, Carla Carotenuto, Angela Amici, Sonia Cavirani e la segretaria Pazzelli.