Elezioni Europee, la corsa dei nostri candidati: tutti i risultati in aggiornamento. Proiezioni nelle Marche: Fdl in testa, bene Pd, crolla la Lega. Nella circoscrizione Ricci (pd) vola, in alto Ciccioli (Fdl)

Urne chiuse in tutta Italia, la parola ora passi ai voti. Spicca subito il dato relativo all'affluenza per la circoscrizione III, quella relativa a Marche, Umbria, Lazio e Toscana: in pratica ha votato un elettore su due o poco più (52,50%). Le Marche, nel dettaglio, un po' meglio: 54,56% (ma comunque ampiamente al di sotto del dato delle precedenti elezioni). La provincia di Pesaro e Urbino si attesta al primo posto, per votanti, con il 62,45%.

Le proiezioni, in attesa dei dati definitivi e consolidati, danno fin da ora una fotografia chiara: la polarizzazione del voto tra Fratelli d'Italia, che stravince anche nelle Marche, e il Pd che risale prepotentemente la corrente. La vera sorpresa è Alleanza Verdi e Sinistra che affianca la Lega (vera delusione, fin qui, di questa tornata elettorale) e Forza Italia che, di contro, dimostra di essere viva e vegeta. Male il M5s che balla sul 10%. Per quanto riguarda i candidati marchigiani, nel dato parziale, benissimo Ricci e molto bene Ciccioli. Basterà questa spinta per riportare le Marche in Europa? Bisognerà attendere il dato finale. Ma andiamo per ordine.