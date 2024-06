PORTO RECANATI C’è tanta voglia di mare, ma Porto Recanati parte svantaggiata: i danni delle mareggiate di inizio aprile che hanno distrutto gran parte del litorale di Scossicci sono ancora evidenti e per molti balneari di quella zona è difficile partire e immaginare una stagione fruttuosa.

La preoccupazione

Preoccupazione, da parte loro così come dall’amministrazione comunale, è stata mostrata nei giorni scorsi, con la consapevolezza che poche siano le soluzioni rimaste intentate. Ora a dire la sua è anche Rosalba Ubaldi, capogruppo in Consiglio del Centrodestra unito. «Le informazioni date dall’amministrazione comunale sono corrette - la premessa - ma la situazione è penosa ed è conseguenza anche del fatto che ci hanno dormito sopra. Ora il pensiero è alle conseguenze economiche, visto che qualcuno non potrà neanche aprire la spiaggia. C’è chi ha rinunciato a prendere le prenotazioni per gli ombrelloni perché non ha spazio, e questa è chiaramente una situazione insostenibile per una città che viene trainata dal turismo balneare». Allora Ubaldi ripercorre la strada seguita dall’amministrazione Michelini, sottolineando gli errori fatti: «Il Comune non aveva mai incontrato la Regione prima dell’incontro fatto a Porto Recanati con l’assessore Aguzzi e i vertici di Forza Italia chiamati dagli operatori». Il nodo ruota tutto intorno alla sabbia concessa in un primo momento da Numana e poi stoppata: «Avrebbero potuto prendere quattromila metri cubi di sabbia - dice Ubaldi - ma ci sono andati a maggio, quando gli operatori avevano già piantato gli ombrelloni, e dopo il primo carico l’operazione è stata stoppata. Intervenire entro aprile sarebbe stato diverso».

Le ipotesi

Naufragate anche le ipotesi del prelievo di sabbia dalle foci del Musone e del Potenza. Allora Ubaldi ricorda come «sarebbe stato meglio utilizzare i fondi per la messa in sicurezza della costa per proseguire con la realizzazione dei pennelli che avrebbero, anche parzialmente, protetto il litorale, invece di attendere direttamente il progetto delle scogliere che richiede tempi lunghi». Infine l’analisi sulle conseguenze economiche: «Noi oggi non abbiamo spazio per accogliere i turisti a Scossicci ed è la zona che ci dà maggior reddito comunale, perché vi insistono la stragrande maggioranza delle seconde case su cui i proprietari pagano l’Imu. Questa gente ha diritto, come tutta la città, di avere tutti i servizi, invece ora sono abbandonati pure per il mare».