Camerino, donna di 43 travolta da un'auto batte la testa: è grave, soccorsa dall'eliambulanza

CAMERINO – Una donna di 43 anni è stata travolta da un‘auto nella frazione di Torrone a Camerino. Erano da poco trascorse le 9.30 quando si è verificato l’incidente.

La ferita è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Camerino e poi in eliambulanza a Torrette. Le sue condizioni sono gravi: la donna ha riportato un trauma cranico, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. L’incidente si è verificato lungo la strada provinciale 22 che da Crispiero conduce alla città ducale.