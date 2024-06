MACERATA Non ci sono elezioni che tengano per un’opera che attende di essere realizzata da oltre un decennio. L’assemblea pubblica di oggi pomeriggio (ore 18, in piazzale Germozzi a Corridonia) è una sorta di “benedizione” per i lavori di realizzazione della terza corsia in viale Pausula, che dovrebbero partire nella giornata di mercoledì, preceduti, domani notte, dalla realizzazione di una mini rotatoria all’altezza dell’hotel Grassetti, a utilizzo dei residenti e dei mezzi di cantiere. Cantiere che chiaramente creerà problemi alla viabilità del Maceratese in uno degli snodi cruciali della provincia - al confine tra la zona industriale di Corridonia e Piediripa - ma che è funzionale a un suo miglioramento da qui agli anni a venire, quando poi arriverà anche il raddoppio del ponte sul fiume Chienti.

I dettagli

Da quanto emerso nelle scorse settimane, dovrebbe essere interrotto il transito per tutti i mezzi nel tratto che va dall’uscita della superstrada alla rotatoria del Corridomnia. L’interruzione dovrebbe durare per un mese circa, poi i lavori dovrebbero continuare con la riapertura almeno di una corsia con l’istituzione del senso unico alternato. L’idea è quella di sfruttare i mesi estivi, quelli nei quali il traffico tendenzialmente diminuisce vista la chiusura delle scuole, per minimizzare l’impatto sulla viabilità. Nel mese abbondante di stop totale al passaggio di auto, camion e moto, il traffico sarà dirottato interamente all’interno della zona industriale di Corridonia. Chi arriva dalla superstrada e vorrà andare verso Macerata, sarà obbligato a girare verso sinistra e poi subito a destra, imboccando via del Commercio. Alla rotatoria all’incrocio con via Mattei, si dovrà svoltare a destra e proseguire dritti fino ad arrivare sul lato ovest del Corridomnia: a quel punto, la svolta a destra è obbligatoria per arrivare alla rotatoria di fronte al ponte sul Chienti e da lì si potrà proseguire verso Piediripa. Chiaramente, percorso inverso per chi arriverà da Piediripa e dovrà dirigersi verso Corridonia o andare a imboccare la superstrada. La fine dell’intervento è prevista il 12 settembre, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.

L’iter

La vicenda che sta dietro i ritardi di quest’opera è arcinota, facendo parte di un’epopea che si trascina da anni. Nell’ambito della complessa operazione urbanistica della lottizzazione Conce, le quattro aziende coinvolte (ma ora di fatto sono rimaste in tre: Rema Tarlazzi, Faggiolati Pumps e Semproni, azienda del gruppo Lube) si erano impegnate alla realizzazione di diverse opere di urbanizzazione, alcune già realizzate (l’ultima, negli anni scorsi, la realizzazione del nuovo centro sociale del quartiere Beati), ma una, la più importante, continuamente rinviata: la realizzazione della terza corsia in viale Pausula, nei pressi dello svincolo della superstrada.

Le difficoltà

Anni di annunci, ripartenze, rinvii, tagli del nastro, stop, transennature (ancora presenti ai bordi della strada), ma ora i pianeti sembrano essersi allineati, anche perché, come anticipato, c’è un intervento pubblico che fa il paio con questo e che sta procedendo in maniera spedita, ovvero il raddoppio del ponte sul Chienti, del quale la terza corsia sarebbe di fatto una naturale prosecuzione sul lato corridoniano. Gli ultimi aggiornamenti sulla questione, prima dell’annuncio solenne della scorsa settimana, risalivano a poco meno di un anno fa, quando il consorzio Eureka aveva presentato il permesso a costruire proprio per la realizzazione della terza corsia. Anche in quel caso sembrava imminente il via dei lavori e invece una nuova serie di complicazioni ha fermato tutto quanto ancora una volta. Fino ai giorni scorsi. Ancora prima, i lavori, che comprendono anche la realizzazione di un tratto di marciapiede sul lato ovest, dovevano partire a inizio 2022 e ancora prima ad agosto 2021, ma si era andati lunghi con i tempi nella fase decisionale per concordare tutti gli aspetti dell’apertura del cantiere e allora le parti avevano fermato di nuovo. Completata la terza corsia, non mancherà altro che ultimare la lottizzazione vera e propria con il parcheggio, la pubblica illuminazione, la cabina elettrica e le asfaltature. La rotatoria dietro all’Hotel Grassetti è completata da tempo, idem la stradina del bosco e quella che costeggia l’albergo. Superato lo scoglio terza corsia, tutto dovrebbe filare con ritmi più veloci.