MACERATA Uno, nessuno o sessantamila che possano essere stati in cammino l’altra notte in cammino per il 46° pellegrinaggio a piedi Macerata Loreto, il messaggio è rimasto unico, quello della prima volta, l’attenzione al prossimo. Sessantamila si dice siano stati l’altra sera i pellegrini in cammino, difficile comunque dare indicazioni precise se non quelle magari che si possono rilevare all’alba sulla salita di Chiarino di quando volgendosi indietro si vede una distesa umana lunga chilometri. Il pellegrinaggio è un evento atteso, un momento di confronto con se stessi, con il prossimo che ti marcia accanto, con chi osserva il tutto dall’alto.

Il tragitto

Un pellegrinaggio 2024 un po’ più breve per via della partenza dal Centro Fiere, obbligata dai lavori in corso all’Helvia Recina, ma anche quest’anno a muovere il popolo in cammino era la ricerca della luce dopo la notte, la Santa Casa di Loreto raggiunta al mattino. Un classico anche il passaggio delle prime migliaia di pellegrini sulla discesa all’ingresso del centro di Loreto: braccia levate al cielo e il canto di «pieni di forza, di grazia e di gloria, è la dimora di nostro signor». Una preghiera nella Santa Casa all’interno della Basilica e i saluti finali sul sagrato, introdotti dal vescovo emerito di Fabriano e di Matelica Giancarlo Vecerrica, felice, fresco e pimpante più che in partenza.

Le parole di monsignor Fisichella

Le parole di monsignor Rino Fisichella: «Benvenuti nella Casa di Maria: a nome vostro ho deposto un mazzo di rose, non potevamo fare regalo migliore che raccogliere in quelle rose tutte le vostre intenzioni. Ci dice il vangelo di Luca che in quella casa Gesù cresceva, faceva nuove esperienze non acconteniamoci mai…Maria conservava tutte queste cose nel suo cuore. Affidate a lei le vostre intenzioni e quelle che sono arrivate da tante parti del mondo, Maria si fa intercessore presso il Padre: il pellegrinaggio non termina qui, termina quando ognuno tornerà nella propria casa, nella propria comunità forte dell’esperienza che ha realizzato qui nel santuario». Il messaggio dell’arcivescovo di Loreto Fabio Dal Cin: «Benvenuti tutti, vi auguro di tornare a casa con Maria, lasciamoci prendere per mano da lei che ci porta da Gesù». Il vescovo emerito Giancarlo Vecerrica: «Non possiamo non essere commossi, la fiaccola, portata qui dai tedofori e dai militari della Guardia di Finanza, è il segno che noi dedichiamo la nostra vita alla pace». Infine l’appello alla pace rivolto dal presidente del Comitato per il pellegrinaggio Ermanno Calzolaio ai leader delle Nazioni coinvolte nelle guerre.