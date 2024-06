MACERATA Maxi-rissa ieri sera intorno alle 21.30 in via Pallotta, nei pressi di piazza Pizzarello a Macerata. Coinvolti marocchini e albanesi, alcuni anche minorenni. Quattro persone sono rimaste ferite e sono state subito trasferite al pronto soccorso, altre tre sono state medicate sul posto. A dare l’allarme sono state i residenti, esasperati per una situazione di tensione che va avanti da qualche tempo.

La ricostruzione

Difficile ricostruire l’accaduto. A scatenare la violenza sarebbero stati futili motivi, forse uno sguardo di troppo o un apprezzamento tra giovani. Da lì sono volate bottigliate prese da una campana per la differenziata che si trova nelle vicinanza. Sul posto oltre ai sanitari del 118 che hanno prestato soccorso alle persone ferite, anche gli agenti della Volante della polizia di Macerata con il dirigente Valter Angelici, che si stanno occupando degli accertamenti, e i carabinieri. Alla rissa scoppiata inizialmente tra giovani si sono aggiunti anche gli adulti. Una decine di persone in tutto, forse anche di più. A essere finite al pronto soccorso, in codice giallo, sono stati tre uomini e una donna. Le loro condizioni non sono gravi. Nel corso della colluttazione sono state danneggiate la porta d’ingresso di un condominio (dove è stato rotto un vetro) e un’auto. I residenti sono scesi in strada esasperati e ci sono stati momenti di forte tensione con alcuni connazionali delle persone coinvolte nella maxi-rissa. «Basta, non ne possiamo più: abbiamo il diritto di vivere in pace», hanno urlato i residenti. È stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per riportare la calma ed evitare che la situazione degenerasse.