Comuni al voto, ecco dove ci sono già i sindaci in pectore. Pesaro, foto in cabina: denuncia. Le elezioni in tempo reale

Sono già tre i sindaci candidati unico di tre Comuni del Maceratese che hanno superato la soglia del 40 per cento al rilevamento delle 12. Si tratta di Robertino Paoloni di Loro Piceno, Vanda Broglia di Sant'Angelo in Pontano e Pietro Tapanelli di Sefro. Alle 19 tutti e 8 i comuni avevano oltrepassato il 40%: quindi tutti i candidati unici sono sindaci in attesa della validazione delle schede che avverrà domani a partire dalle ore 14.

Provincia di Macerata: tutte sopra il 40%

Oltre a Loro Piceno, Sant'Angelo in Pontano e Sefro, nel Maceratese ci sono altri 5 Comuni con un solo candidato. Eccoli: Colmurano (Mirko Mari), Montelupone (Rolando Pecora), Poggio San Vicino (Sara Simoncini), Serrapetrona (Silvia Pinzi) e Serravalle di Chieti (Rinaldo Rocchi).