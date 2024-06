MACERATA L’assessore comunale ai Lavori pubblici Andrea Marchiori spiega le ragioni dell’amministrazione e firma un attacco frontale all’opposizione e in particolare a quel centrosinistra che amministrava la città prima del 2020. «L’opera di via dei Velini - osserva l’assessore Marchiori-non concerne la costruzione della terza corsia, è un intervento che ha diversi obiettivi. Il primo è ovviare al dissesto idrogeologico e dunque mettere in sicurezza la strada nei tratti in cui ci sono cedimenti strutturali: passandoci in questa settimana in cui la strada non è stata oggetto dei lavori si può verificarne le condizioni. Il secondo obiettivo è quello di renderla più sicura, e quindi illuminazione, marciapiedi e aree di sosta per i bus che garantiscono più sicurezza per i pedoni, per chi abita in quella zona e per chi vi transita con i veicoli».

APPROFONDIMENTI L'INDAGINE Scappa di casa per sfuggire al fratello, inferno in casa: «Tanto ti ammazzo»

La questione

«Altro obiettivo importante - sottolinea Marchiori - è la questione idrica: il tratto verrà dotato di un sistema di deflusso delle acque con caditoie dedicate e vasche di contenimento in modo che non si formino fuoriuscite di acqua anche nei fenomeni alluvionali». Secondo l’assessore quello di via dei Velini è un lavoro “obbligato”: «Si commette l’errore - osserva Andrea Marchiori - di pensare che quelli utilizzati siano fondi caduti a pioggia dal Pnrr e che con questi avremmo potuto fare chissà quali altre cose: che lo dica il primo che passa può essere tollerato ma che lo sostenga chi ha amministrato o sta amministrando è o incosciente oppure un populista. Quelli di via dei Velini sono soldi che spettano a Macerata da destinare in quella specifica zona del territorio con la legge del 1953 sulla ricostruzione postbellica aggiornata nel ’93 con le opere residue. Ad oggi, di quelle opere, è stata “fatta” l’incompiuta Longarini e la galleria Fontescodella inaugurata nel 2008 e oggetto di infiltrazioni nel 2009».

Marchiori affonda il colpo sull’amministrazione passata: «Nei dieci anni di amministrazione comunale Carancini - osserva l’assessore ai Lavori pubblici - sono state realizzate zero opere e questo sarebbe nulla, la cosa vergognosa è che nel 2017 questa di via dei Velini è stata inserita nel triennale delle opere pubbliche e nel 2019 avrebbe dovuto essere completata. La giunta Carancini il 16 settembre del 2020, tre giorni prima delle elezioni, a consiglio comunale sciolto, ha approvato il progetto, assente l’assessore ai lavori pubblici Narciso Ricotta. Questo è portare in giro i maceratesi. Nel 2024 invece o facevamo l’opera o i 4 milioni dei maceratesi sarebbero tornati a Roma: abbiano scelto di governare e non di portare in giro i maceratesi». Infine la tempistica e l’apertura di diversi cantieri in contemporanea: «Si chiama capacità di programmazione: stante la chiusura di via dei Velini, la galleria delle Fonti diventa “inutile” e così si è deciso di porre mano anche ai lavori di sistemazione del percorso pedonale e alla riqualificazione energetica della Galleria delle Fonti» .