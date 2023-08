GROTTAZZOLINA - «Una bellissima notizia per tutti i grottesi!». E’ quanto afferma il sindaco di Grottazzolina Alberto Antognozzi nel dare notizia del finanziamento aggiuntivo di 500mila euro arrivato dall’ufficio ricostruzione per i lavori al teatro Novelli. «Il finanziamento ereditato dalla precedente amministrazione comunale, circa 360mila euro dall’Usr e 250mila dalla Regione Marche, alla prova dei fatti si è infatti dimostrato largamente insufficiente ad avviare un intervento che completasse il recupero del nostro bellissimo teatro», spiega il primo cittadino.

Per questo motivo si è lavorato con i progettisti in questi mesi all’aggiornamento dello stesso progetto, prevedendo tutto quanto necessario per completare l’opera e tenendo anche conto dell’incremento dei prezzi delle materie prime verificatosi soprattutto a partire dallo scorso anno. «Per questo aggiornamento si è reso pertanto necessario chiedere all’Usr un finanziamento aggiuntivo di oltre 500mila euro di cui poco meno di 150mila per incremento prezzi, il resto per lavori e impianti. L’Usr ha pertanto decretato un finanziamento complessivo di 870mila euro a cui poi si aggiungono 250mila della Regione Marche, per un totale di oltre 1.120.000 euro. Ringraziamo naturalmente in maniera particolare il Commissario alla Ricostruzione Castelli e tutta la struttura commissariale, a partire dal direttore Trovarelli, che sono stati determinanti per il buon fine dell’operazione in tempi rapidi, a conferma della loro attenzione al nostro territorio», prosegue Antognozzi. Il progetto approvato è esecutivo e già corredato di tutti i pareri, compreso quello della Soprintendenza delle Marche; espletate alcune formalità, a settembre potranno partire la gara di appalto e poi finalmente i lavori per restituire ai grottesi (obiettivo fine 2024) lo spazio di cultura e aggregazione più importante del paese.