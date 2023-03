MORROVALLE Assegnati al Comune di Morrovalle 4 milioni per la ristrutturazione di Palazzo Vicoli, uno degli edifici più importanti del centro storico. Lo stabile è stato inserito nel nuovo Piano di ricostruzione pubblica delle Marche, che conta un plafond di 642,5 milioni destinati a centinaia di opere pubbliche rimaste fuori dalla ricostruzione post sisma.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Maxi tamponamento sulla superstrada tra Morrovalle e Corridonia: sei persone portate in ospedale e traffico in tilt





Ora si potrà mettere in campo la progettualità per il recupero dell’immobile, danneggiato dal terremoto del 2016. «Il recupero di Palazzo Vicoli è uno dei punti salienti del nostro programma elettorale – spiega il sindaco Andrea Staffolani –. Ringrazio il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, e il commissario straordinario per la ricostruzione, Guido Castelli, per aver inserito l’opera tra quelle di importanza strategica, riconoscendone le potenzialità per lo sviluppo del centro storico della città. Palazzo Vicoli è un luogo di grande importanza per la cittadinanza morrovallese: ora la sfida sarà quella di mettere in campo un progetto che lo valorizzi al meglio e ne faccia uno spazio fondamentale per la vita cittadina». Palazzo Vicoli viene edificato nel Seicento come convento dei padri Agostiniani e conserva funzione religiosa fino alla dominazione napoleonica. Lo stabile diventa, nei decenni successivi, la residenza di Lalla Nada, poetessa di origini spagnole, ma nata e cresciuta in città, molto stimata da Gabriele D’Annunzio, oltre a essere moglie di Vincenzo Vicoli, amico del poeta e giornalista che fu direttore del giornale abruzzese La Provincia, e madre di Luigi Carlo Vicoli, capitano d’aviazione decorato con la medaglia d’argento per il suo impegno nella Resistenza antifascista.



La Nada visse a Palazzo Vicoli fino alla morte, avvenuta nel 1978, e l’edificio rimase in mano ai suoi eredi per il decennio successivo. A inizio anni Novanta, la proprietà del palazzo si divide: una porzione è rilevata da un privato, che ci realizza appartamenti, mentre l’altra ala viene acquistata dal Comune. Gli spazi giacciono, però, inutilizzati, passando per i terremoti del 1997 e del 2016. In seguito, l’amministrazione Montemarani prima e Staffolani poi si attivano per reperire fondi per ristrutturarli.