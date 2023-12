Porto san Giorgio, ruba smartphone, e-bike e vestiti, poi si finge un altro per prendere un finanziamento

PORTO SAN GIORGIO - Una lunga serie di raggiri e furti, con un bottino variegato dagli smartphone alle e-bike, ma anche una sostituzione di persona per accendere un finanziamento a nome di un'ignara vittima: ma alla fine, i icarabinieri di Porto San Giorgio sono riusciti ad incastrare un rumeno 28enne, pregiudicato.

È accusato di una lunga lista di colpi: 3 telefoni cellulari del valore complessivo di 2.700,00 euro da un negozio Vodafone a Fermo; un Iphone 13 del valore di 1.600,00 euro a Porto San Giorgio, sottratto mentre ne trattava la vendita; abiti del valore di 850 euro in un negozio di abbigliamento a Porto San Giorgio; un tentato furto presso uno Chalet di Porto San Giorgio dove il soggetto ha tentato di introdursi forzando una porta, ma è fuggito in seguito all'attivazione dell'allarme sonoro; una bici elettrica del valore 3mila euro a Porto San Giorgio; un telefono cellulare Samsung Galaxy Z del valore di mille euro.

Infine si è anche reso colpevole dei reati di sostituzione di persona e truffa: ha acceso a nome di un'altra persona un finanziamento "Compass" dell'importo di 1.600,00 euro.

Le altre operaioni

I Carabinieri della Stazione di Monte San Pietrangeli sono intervenuti a Torre San Patrizio, dove è stata segnalata la presenza di un'auto, risultata rubata a Porto San Giorgio il 22 ottobre. L'autovettura è stata prontamente recuperata e restituita al legittimo proprietario residente a Porto San Giorgio. I Carabinieri della Stazione di Montegiorgio hanno denunciato in stato di libertà un cittadino fermano classe 1984 per il reato di furto con destrezza: aveva preso il portafoglio, contenente documenti e 230 euro, di una cliente di un ristorante locale. I Carabinieri della Stazione di Fermo hanno denunciato a piede libero un cittadino campano classe 1987, attualmente ristretto presso la casa circondariale di Ancona Montacuto. L'uomo aveva simulato il furto di capi d'abbigliamento e merce varia, del valore di €33.500, di proprietà di un cittadino cinese residente a Grottammare, di cui era custode giudiziario. Parte della merce è stata rinvenuta presso la sua abitazione a Ponzano di Fermo e posta sotto sequestro. I Carabinieri della Sezione Operativa e della Stazione di Fermo, in collaborazione con la Compagnia Carabinieri di Osimo, hanno denunciato tre individui, tutti provenienti dalla provincia di Foggia e pregiudicati, per i reati di furto aggravato e tentato furto aggravato in concorso. Gli stessi risultano responsabili del furto di due auto a Fermo e del tentato furto di una terza vettura di un residente di Monte Giberto.