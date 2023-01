CAMERINO Arriva un milione e 300mila euro per la Scuola di studi superiori “Carlo Urbani” dell’Università di Camerino. Per l’esattezza saranno 300mila euro nel 2023, 500mila euro nel 2024 e 500mila euro nel 2025. Il finanziamento straordinario è previsto dalla legge di Bilancio 2023 ed è finalizzato al rafforzamento delle scuole universitarie superiori come previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di 3 milioni di euro per il 2023 e di 5 milioni di euro per il 2024 ed il 2025, ripartito in eguale misura tra le dieci scuole indicate.



«La Scuola di studi superiori “Carlo Urbani” – ha sottolineato il rettore di Unicam Claudio Pettinari – rappresenta una delle eccellenze del nostro ateneo sulla quale abbiamo sempre investito. Si tratta di una opportunità che offriamo alle nostre studentesse ed ai nostri studenti migliori. L’interdisciplinarietà tra le aree scientifiche, giuridiche e sanitarie consente alle studentesse e agli studenti di apprendere dall’interazione tra di loro, così come seguire attività integrative ed iniziative sulle competenze trasversali consente loro di acquisire conoscenze anche al di là del proprio corso di studio». La Scuola di studi superiori Urbani è attiva dal 2010. «Siamo estremamente soddisfatti – ha affermato la prof.ssa Loredana Cappellacci, direttrice della Scuola – per questa ulteriore opportunità che viene assegnata alla nostra Scuola, riconoscendone la qualità dell’offerta didattica e formativa. Il mese scorso, infatti, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha decretato l’equiparazione del diploma di rilasciato dalla Scuola al termine del percorso di studi a quello conseguito dopo aver frequentato un master universitario di secondo livello. Con i fondi che arriveranno implementeremo ancora le attività didattiche e formative nonché i servizi rivolti alle nostre studentesse ed ai nostri studenti».

Due classi



A Camerino la Scuola si articola su due classi: la classe delle Scienze Sperimentali e Sociali per gli studenti universitari che scelgono i corsi di studio delle Scuole di Bioscienze e Medicina Veterinaria, Giurisprudenza, Scienze e Tecnologie; la Classe delle Scienze della Salute per gli studenti universitari che scelgono i corsi di studio delle Scuole di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute, Bioscienze e Me­dicina Veterinaria (LM-42). Chi è ammesso alla Scuola di studi superiori non solo beneficia dell’esonero dal pagamento delle tasse universitarie, ma usufruisce di una borsa di studio e dell’alloggio gratuito presso il Campus universitario dell’Università di Camerino.