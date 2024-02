La ministra Bernini a Urbino e Camerino: «Mai così tanti soldi per le università. Per le borse di studio 900 milioni»

La ministra Anna Maria Bernini ha visitato oggi l'Università di Camerino dopo aver partecipato all'inaugurazione della anno accademico all'Ateneo di Urbino. Gli atenei sono stati «riempiti di soldi, soprattutto con il Pnrr. I numeri non sono mai stati così prosperi» ha detto la ministra dell’università e della ricerca, come riporta il Ducato, a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico ducale. Bernini, poi, ha risposto a una domanda riguardo ai fondi dedicati alle borse di studio: «Affinché sia un diritto e non un privilegio, abbiamo messo quasi 900 milioni in borse di studio e due giorni fa abbiamo pubblicato un bando Housing per un miliardo e 200 milioni».

Promessa mantenuta

Come annunciato durante il suo collegamento in occasione della cerimonia di Inaugurazione dell'anno accademico tenutasi lo scorso 6 febbraio, la ministra ha poi fatto visita all'Università di Camerino ed ha incontrato il rettore Graziano Leoni e la Governance di Ateneo nella sede del Rettorato. «Sono onorata di essere oggi – ha affermato la Ministra Bernini – qui all’Università di Camerino, Ateneo al quale sono particolarmente vicina perché rappresenta una funzione rigenerativa particolare oltreché il ritorno alla normalità.

Riportare l'Università nel centro storico significa riportare la vita in città e continuare a far emergere tutte le belle cose che Unicam può dare».

Il Sigillo di Ateneo

Il rettore Leoni ha poi consegnato alla Ministra Bernini il Sigillo di Ateneo ed ha avuto un colloquio riservato con lei. «Ringrazio veramente di cuore la Ministra Bernini – ha sottolineato il Rettore Unicam Graziano Leoni – per averci voluto onorare della sua presenza oggi qui in Ateneo. Un segnale importante per tutta la nostra comunità universitaria. Anche grazie alla vicinanza del Ministero, Unicam potrà continuare a confermare il suo ruolo di motore di sviluppo del territorio e fulcro della formazione delle giovani e dei giovani che ad essa si rivolgono per costruire il loro futuro».

La Ministra ha anche avuto l’occasione di visitare la mostra di Giuliana Flavia Cangelosi, dottoranda Unicam, che ha come tema «Tra linee e algoritmi. Un viaggio tra arte, architettura, design e tecnologia». La mostra offre un'analisi evolutiva nell'ambito dell'arte, architettura, design, scienza e tecnologia delineando un percorso di trasformazione artistica che abbraccia sia le radici classiche che le prospettive visionarie.