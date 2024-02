Camerino, danni alla pubblica illuminazione: furti di cavi e copri fili in diverse zone. La denuncia del Comune

CAMERINO L’Amministrazione comunale di Camerino ha comunicato che nei giorni scorsi il centro storico della Città si è presentato con i lampioni della pubblica illuminazione spenti in parecchie zone. Dopo alcune indagini, si è scoperto che questo problema è stato causato dal furto nei confronti del Comune di cavi e copri fili in rame da parte di malviventi, che hanno danneggiato l’impianto. Fatti per i quali è stata già sporta denuncia alle Autorità.

LEGGI ANCHE: La ministra Bernini a Urbino e Camerino: «Mai così tanti soldi per le università. Per le borse di studio 900 milioni»

L'intervento

L'intervento di sistemazione e riparazione della pubblica illuminazione è già in corso da qualche giorno, vista la vasta area interessata i tempi non saranno brevissimi. Ci scusiamo per il disagio, ma il Comune è già pienamente al lavoro per cercare di riparare nel più breve tempo possibile il danno arrecato.