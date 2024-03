ASCOLI Arriva il momento di alzare il velo sul progetto per lo sviluppo commerciale della città (includendo anche il turismo), accompagnato anche dal censimento di tutte le attività presenti (per zona e tipologia), che l’Arengo ha deciso di affidare nelle mani di esperti progettisti del settore e delle due Università presenti sul territorio. È stato lo stesso sindaco Fioravanti, ad annunciare questa tappa del percorso avviato, in condivisione con l’assessore al commercio Stallone, per cercare di rilanciare il settore commercio e produttivo in genere in particolare nel cuore della città. La presentazione ufficiale dello studio e della strategia è previsto per lunedì al teatro Filarmonici, alle 17. Per quello che dovrebbe rappresentare un punto di ripartenza. Con alcuni punti di riferimento tra cui, ad esempio, l’attivazione della cabina di regia per il centro commerciale naturale all’interno di Palazzo Saladini Pilastri.

La strategia

La strategia per il rilancio del settore commerciale in città, come detto e annunciato anche in consiglio comunale dal sindaco Fioravanti, passerà ora attraverso questo incontro programmato lunedì al teatro Filarmonici alle 17. «Presenteremo – ha sottolineato il primo cittadino – un progetto importante non solo a livello commerciale, ma anche economico. Si tratta del Piano di sviluppo strategico per il commercio che sarà presentato insieme alle due Università presenti sul territorio cittadino e che avrà anche un taglio turistico. Un piano che, prevede l’abbinamento all’offerta commerciale alla creazione e attivazione del centro commerciale naturale».

Il censimento

E se solo nella giornata di lunedì prossimo si conosceranno tutti i dettagli della strategia, sicuramente nel corso dell’incontro verrà anche presentato il censimento di tutte le attività presenti in centro e divise per zone e per tipologie (food e no food ma anche più nello specifico), come lo stesso primo cittadino e l’assessore Stallone hanno più volte ribadito. Proprio dalla mappa attuale, dunque, si ripartirà per poi andare a valutare tutte le azioni che gli esperti coinvolti hanno previsto per andare anche a riequilibrare l’offerta commerciale attuale, in certe zone troppo sbilanciata verso il food, e anche muovendo leve – come le agevolazioni fiscali che si potrebbero mettere in campo – per integrare lo scenario di oggi con l’insediamento di tipologie commerciali al momento assenti o comunque poco presenti.

La cabina di regia

Il punto di riferimento della strategia che sarà illustrata lunedì prossimo, nel momento in cui sarà completato l’intervento di riqualificazione di Palazzo Saladini Pilastri attualmente in corso, sarà proprio la cabina di regia del nuovo centro commerciale a cielo aperto che si intende attivare, come già delineato all’interno del progetto Pinqua, proprio all’interno dello storico edificio. E una delle azioni che si andranno successivamente a concretizzare, come già anticipato dal sindaco, sarà la realizzazione della piattaforma digitale unica che farà da riferimento online, come vetrina, per tutte le attività del centro.