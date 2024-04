Camerino, scoperta un'officina abusiva: sequestrati macchinari e attrezzature. Indagini ancora in corso

CAMERINO I Finanzieri di Camerino hanno scoperto un’officina meccanica abusiva che operava senza alcuna licenza o autorizzazione. Sono stati sequestrati macchinari, attrezzature e il materiale rinvenuto nei locali utilizzati per l'esercizio della professione. Sono in corso approfondimenti sulla posizione fiscale del contribuente.

L'indagine

Il titolare dell’officina è risultato sprovvisto di partita Iva e non è stato in grado di esibire alcuna licenza o autorizzazione prevista dalla legge per l’esercizio dell’attività.