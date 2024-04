Ancona, false assicurazioni: truffato un 45enne (poi multato). Il finto broker denunciato dalla polizia locale

ANCONA Paga un broker online per la Rca, ma era tutta una truffa. Un anconetano è stato beffato con una falsa assicurazione e ora dovrà pagare anche una sanzione per mancata copertura assicurativa. Destinatario un 45enne che, nei giorni scorsi, è stato individuato dalla polizia locale di Falconara mentre transitava sulle strade falconarese.

LEGGI ANCHE: Macerata, rissa in via Roma. Indagini serrate: i carabinieri identificano e denunciano altre 9 persone

Il controllo

Tramite il sistema targasystem è subito emerso che il suo veicolo, una Range Rover, non era assicurato, anche se l’uomo ha esibito il tagliando di un contratto temporaneo per il quale aveva pagato 130 euro ad un assicuratore reperito on line. E’ così emersa la truffa, sulla quale si sono concentrate le indagini. Gli agenti sono riusciti a risalire all’identità del falso assicuratore, che è stato denunciato.