FALCONARA - Erano intervenuti per sedare una lite scoppiata tra tre persone all’interno di un’officina nella zona industriale falconarese, in via del Consorzio, ma gli agenti della polizia locale di Falconara si sono trovati di fronte ad un’attività illecita, una rivendita irregolare di auto usate, che hanno immediatamente provveduto a denunciare.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Trasporta 165 suini dal Belgio a Polignano, troppi animali stipati e senza acqua: maxi multa per il camionista francese fermato ad Ancona

Sono così scattate nuove denunce da parte del comando falconarese della polizia municipale nell’ambito delle attività più o meno improvvisate di compravendita di veicoli, oggetto negli ultimi mesi di accertamenti in diverse zone del territorio comunale. Nel caso in questione la sede effettiva del commercio era un’officina di via del Consorzio, il cui titolare è risultato estraneo ai fatti, dove il mese scorso gli agenti sono dovuti intervenire per calmare gli animi: era stata infatti segnalata una lite violenta tra tre uomini, di nazionalità straniera, ed un commerciante di auto usate anch'esso straniero. Gli agenti della polizia locale falconarese, guidati dal comandante Luciano Loccioni, hanno scoperto che il litigio tra i tre era sorto durante la trattativa per la vendita di un veicolo, oggetto di un’inserzione online pubblicata dallo straniero che risulta esercitare l’attività di compravendita di auto usate a titolo professionale. Gli acquirenti avevano già versato la caparra, ma poi erano sorte incomprensioni al momento della consegna dell’automobile e la vendita non è andata a buon fine, tanto da far scatenare il parapiglia all’interno dell’officina.

Arrivati sul posto gli agenti hanno identificato tutte le persone coinvolte e, nonostante la vendita fosse saltata, hanno proceduto alla verifica della regolarità dell’attività commerciale e dei veicoli in vendita. Al termine delle verifiche è risultato che il venditore non era affatto in regola con le autorizzazioni amministrative, perché aveva dichiarato false informazioni nelle segnalazioni obbligatorie all’autorità. Dopo aver visto sfumare la vendita del veicolo, il rivenditore è stato anche multato con una sanzione di 3mila euro e denunciato all’autorità giudiziaria.