Falerone, l'officina per auto è completamente abusiva: tutto sequestrato, titolare nei guai anche per i rifiuti

FALERONE - L'officina è piena di vetture in riparazione, ma è praticamente "fantasma". Il titolare, infatti, non ha nessuno tipo di autorizzazione per operare in quella struttura realizzata in uno stabile privato. Scoperto e denunciato dopo un bltiz congiunto dei Carabinieri e della Finanza, il titolare dovrà rispondere anche per le accuse di reati ambientali nell'ambito dello smaltimento dei rifiuti, riscontrati dai forestali. Al vaglio la posizione anche dei clienti.

Ciro Lazzarini trovato morto in auto ucciso da un malore: le sue foto hanno fatto la storia di Civitanova

È successo a Falerone, dove un’operazione congiunta dei Comandi Provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza di Fermo, ha consentito di scoprire l’esistenza di una officina di autoriparazione, allestita di tutto punto all’interno di un fabbricato privato, operante senza alcuna autorizzazione prevista dalla legge.

Nel locale, i militari hanno riscontrato l’effettiva e piena operatività dell’officina, con la presenza di diversi autoveicoli in corso di riparazione e di numerosi macchinari. Ma il titolare dell’officina non è stato in grado di esibire alcuna licenza o autorizzazione all’esercizio dell’attività. Nel corso delle operazioni è intervenuta anche una pattuglia del Nucleo Carabinieri Forestali di Montegiorgio, deputata alla rilevazione di eventuali illeciti anche in materia ambientale e di gestione dei rifiuti, che ha riscontrato violazioni penali come l'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti. Tutta l’attrezzatura rinvenuta è stata sequestrata. Il titiolare è stato segnalato alla Camera di Commercio per l’applicazione delle sanzioni amministrative, e denunciato a piede libero in relazione alle violazioni di carattere penale alla normativa ambiental. Al momento sono in corso di valutazione le eventuali violazioni in materia di sicurezza stradale a carico dei proprietari degli autoveicoli presenti all’interno dell’officina, in corso o in attesa di riparazione. Le Fiamme Gialle procederanno ad un approfondito esame della posizione fiscale del contribuente, al fine di ricostruire gli introiti incamerati a fronte dell’esercizio dell’attività totalmente abusiva.