Evento Facebook con 300 ragazzini che ballano: maxi multa alla discoteca abusiva

MAIOLATI SPONTINI - Un multa che può arrivare a mille euro ed il Comune che potra valutare ulteriosi sanzioni: è la "stangata" riservata ad un locale di Moie di Maiolati Spontini dopo il controllo dei Poliziotti della Squadra Amministrativa della Questura di Ancona. Il titiolare, pur privo di licenza, aveva organizzato un pubblico spettacolo, offrendo al pubblico musica con DJ Set e serata danzante, senza tener conto dei limiti imposti dalla legge. Difatti le specifiche norme di settore prevedono per i locali di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di organizzare eventi, previa autorizzazione comunale, ma solo rispettando condizioni molto rigide e stringenti.

Oltre alle numerose segnalazioni per musica ad alto volume, sul posto si è accertata la presenza di circa 300 ragazzi, per lo più minorenni, intenti a ballare. Lo spettacolo era stato ampiamente pubblicizzato su Facebook, e consisteva in una serata di musica e somministrazione di alimenti e bevande. Le numerose persone presenti si intrattenevano ballando musica che veniva riprodotta da grandi casse acustiche. Vi era inoltre la presenza di luci stroboscopiche, un palco con tutta la strumentazione all’uopo predisposta per la diffusione musicale. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte della Squadra Amministrativa e di Sicurezza per verificare le condizioni di safety e security tenuto conto della posizione geografica del locale e della compatibilità dello stesso con eventi pubblici, in quanto l’esercizio dista pochi metri dal fiume Esino e, a quanto pare, non sono state poste in essere misure adeguate per garantire la sicurezza degli ospiti che potrebbero con scarsa illuminazione e mancanza di protezione, cadere in acqua con immaginabili conseguenze. Il provvedimento è stato dunque notificato al titolare del locale sopra indicato che dovrà pagare una sanzione amministrativa che va da 256 a 1032 euro ed è stato trasmesso al SUAP del Comune di Maiolati Spontini che dovrà conseguentemente adottare i provvedimenti del caso, tenendo conto principalmente alla sicurezza dei giovani avventori ed alla serenità delle loro famiglie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA