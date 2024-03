CAMERINO Controlli nei cantieri lungo la Pedemontana, tre su tre sono risultati essere irregolari, elevate multe per seimila euro complessivi, per uno dei cantieri è stata disposta la sospensione temporanea dell’attività. È l’esito dei controlli eseguiti nei giorni scorsi dagli agenti della polizia stradale di Macerata nell’ambito di un protocollo d’intesa sottoscritto dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero delle Infrastrutture per attuare un potenziamento di verifica della legalità nel settore della sicurezza stradale.

L’attività

È stato dunque così che nei giorni scorsi sono stati sottoposti a verifiche alcuni cantieri stradali posti lungo la nuova statale 256, destinata alla realizzazione della Pedemontana nei territori dei comuni di Camerino, Castelraimondo e Matelica. L’esito dei controlli eseguiti in tre cantieri ha comportato l’applicazione di seimila euro complessivi di sanzioni amministrative mentre per un cantiere è stata disposta la sospensione dall’attività. Il 100% dei cantieri sottoposti ad esame, dunque, è risultato irregolare per violazioni che riguardano il mancato rispetto delle prescrizioni imposte per l’esecuzione delle opere in sicurezza, così come disciplinato dal Codice della Strada. Ad un sito, in particolare, è stata imposta la sospensione dei lavori e sono ancora in corso mirati accertamenti finalizzati a riscontrare la regolarità delle autorizzazioni possedute.

Le normative

Al termine dei controlli, come previsto dalle specifiche normative, gli agenti della polizia stradale hanno imposto il ripristino delle regolari condizioni a salvaguardia della sicurezza e dell’incolumità pubblica. I controlli su strada proseguiranno anche nei prossimi giorni per garantire la sicurezza di chi ogni giorno percorre o si trova per lavoro lungo le strade della provincia di Macerata, ovvero sia automobilisti che operai.