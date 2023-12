MACERATA Completamento e adeguamento del Circolo tennis Atm Claudio e Geo Giuseppucci di via dei Velini, il Comune si è aggiudicato il bando del Pnrr con un finanziamento di 646mila euro. Con il progetto presentato nel bando si andranno a completare tutti gli interventi volti ad adeguare l’impianto sportivo alle competizioni nazionali, soprattutto a seguito del passaggio alla categoria superiore della squadra maschile, e della promozione in serie B della squadra femminile.

I fondi

«Ci avviamo alla conclusione del 2023 con un nuovo e importante finanziamento per Macerata - ha detto il sindaco Sandro Parcaroli - che si va ad aggiungere alle tante risorse che abbiamo catturato nell’anno per la riqualificazione e rigenerazione della città e, in questo caso, dell’impiantistica sportiva, fondamentale per promuovere i sani valori dello sport». «Questo successo premia un anno di lavoro intenso e di alta professionalità dell'Ufficio Tecnico. Siamo soddisfatti perché oltre a portare altri importanti investimenti sulla città, andiamo a completare l'opera di riqualificazione dell'intero impianto sportivo del tennis, fiore all'occhiello di tutta la Regione» ha aggiunto l’assessore al Lavori Pubblici Andrea Marchiori.

«In tre anni di amministrazione abbiamo ottenuto più di 10 milioni di euro destinati alla riqualificazione o alla realizzazione di nuove strutture al servizio dello sport cittadino - ha detto l’assessore allo Sport Riccardo Sacchi -. Oggi tocca al tennis». In particolare il progetto riguarda la manutenzione straordinaria del complesso sportivo con la realizzazione dell’impianto fotovoltaico per una potenzialità totale di 20 kw; il relamping con tecnologia led; la realizzazione del cappotto termico sull’edificio esistente (club house); impianti di recupero delle acque meteoriche e impianto di gestione domotica, irrigazione e illuminazione; la rifunzionalizzazione della struttura fissa e del campo centrale con la realizzazione di due nuove tribune accessibili per le persone con disabilità; la realizzazione del nuovo campo in terra rossa con copertura pressostatica; il completamento e le opere di finitura in genere e l’adeguamento della palestra per il tennis tavolo per disabilità intellettiva relazionale.