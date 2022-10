ASCOLI - Divelta la cassaforte e rubati i contanti che erano custoditi all’interno. Ladri in azione, la notte scorsa al Circolo tennis Piceno, non molto distante dallo stadio Del Duca, dove sono stati rubati i soldi che dall’inizio del mese erano stati versati per le iscrizioni annuali alla scuola di tennis. Secondo una prima stima, il bottino ammonterebbe a circa settimila euro in contanti ai quali si aggiungono anche i costi per i danni commessi dai malfattori.



Le indagini



I ladri hanno potuto agire industurbati, favoriti anche dal fatto che l’impianto sportivo è situato in una zona particolarmete appartata tanto più che, dalle modalità con cui è stato messo a segno il colpo, ad operare è stata una banda di professionisti che ben sapevano come agire. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, infatti, i ladri hanno raggiunto la palazzina in cui sono situati gli uffici riuscendo ad entrare dal retro. Inoltre, hanno anche sradicato le telecamere dell’impianto di videosorveglianza sistemate sulla palazzina. Una volta all’interno, poi, si sono diretti nell’ufficio dove c’era la cassaforte. Sono riusciti a spaccare lo sportello blindato e una volta aperto hanno portato via tutto il contante che era stato riposto al suo interno. Per la tempistica e le modalità con cui è avvenuto il furto, c’è il sospetto che chi ha agito sapeva dove andare a cercare ed anche che in questo periodo all’interno della cassaforte potesse essere una cospicua quantità di contante. Proprio dall’inizio del mese, infatti, al circolo tennis erano state aperte le iscrizioni stagionali per la scuola di tennis.



I dubbi



Dubbi alimentati anche dal fatto che i malviventi non hanno rivolto la loro attenzione né a materiale tecnico di valore come l’abbigliamento sportivo e le racchette da tennis nè al magazzino degli attrezzi al cui interno sono custoditi utensili e macchinari che avrebbero di valore. Ieri mattina, i primi ad arrivare al circolo tennis hanno trovato la triste sorpresa. E immediatamente hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono arrivati gli agenti della squadra volanti della Questura di Ascoli insieme con i colleghi della Scientifica che hanno proceduto ad eseguire i rilievi di rito alla ricerca di eventuali impronte o elementi che potrebbero consentire di individuare gli autori del furto.