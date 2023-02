​ FANO - Istruttore di tennis arrestato con l’accusa di abusi sessuali su alcuni suoi allievi minorenni. Gli agenti del c ommissariato di polizia di Fano hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Pesaro, nei confronti di un uomo di origini sudamericane, ma di nazionalità italiana.

L’accusato già attivo a Pesaro

Si tratta di un poco più che trentenne su cui grava l’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di minorenni. L’uomo è un istruttore di tennis che opera nel principale c ircolo fanese. La segnalazione è partita dal genitore di un bambino i scritto ai corsi che era stato oggetto delle attenzioni del suo maestro.

Le verifiche effettuate dagli agenti hanno consentito di acquisire elementi indiziari a carico d ell’istruttore , il quale secondo la tesi investigativa, tramite un abile lavoro psicologico, era riuscito a circuire non soltanto il bambino ma anche altri allievi, compiendo atti sessuali su di loro.

Provenendo da Pesaro, dove aveva svolto la stessa attività di istruttore di t ennis, l’istruttore si era portato al seguito alcuni ragazzi sui 14 – 15 anni già inclusi nel suo giro, usando poi la stessa tecnica nei confronti degli allievi fanesi. Basandosi sul suo carisma sarebbe riuscito a mantenere tutto sotto controllo, finché un allievo ha avuto il coraggio di raccontare tutto ai suoi genitori.

Lunedì l'interrogatorio

Una volta tratto in arresto l’istruttore è rimasto in silenzio, ma sarà sottoposto ad un interrogatorio dal g ip che sta coordinando le indagini nella giornata di lunedì prossimo. Sgomento nel club La notizia ha sorpreso tutta la dirigenza del circolo tennis di Fano. Federico Cinotti ha espresso contemporaneamente la sua meraviglia e la sua amarezza per quanto giunto a conoscenza.