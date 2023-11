Fermo, black out a macchia di leopardo in città e sulla costa: problemi anche all'ospedale rimasto senza energia

FERMO - Allarme a Fermo e nella zona costiera, dove da questa mattina, intorno alle 9.30, sono segnalati black out ed abbassamenti di tensione dell'energia. Le forze dell'ordine ed i vigili del fuoco sono al lavoro per stabilire le cause del guasto. Black out sono state segnalati in diverse zone di Fermo, compresa quella dell'ospedale Murri, ma anche sulla costa, come Marina di Alditona e Porto San Giorgio. Gli operai si sono messi subito al lavoro ma ancora non si conoscono le cause. In gran parte di case e negozi la luce è tornata circa 40 minuti dopo. Sul posto anche i vigili del fuoco. Allerta soprattutto per i palazzi con il blocco degli ascensori e per le attività commerciali con i frigoriferi.

