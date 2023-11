Rapina con una pistola al distributore, uomo mascherato arraffa l'incasso e scappa a piedi

PORTO SAN GIORGIO Colpo a Salvano, rapina al distributore di benzina. Un uomo da solo, con il volto coperto, ha assaltato una stazione di servizio vicino al cimitero di Porto San Giorgio. Aveva una pistola (forse finta) e si è fatto consegnare l'incasso di giornata per poi scappare a piedi. Da verificare i soldi che fossero in cassa in quel momento, anche se si presume che non fosse una cifra particolarmente elevata. Per fortuna non ci sono stati feriti e l’azione è stata molto rapida.

L'allarme

Subito dopo, intorno alle 18.45, è scattato l'allarme e sul posto sono piombati i carabinieri seguiti dal 118 anche se non ci sono stati né feriti né persone che si sono sentite male. I militari stanno conducendo le indagini sulla base delle immagini delle telecamere.