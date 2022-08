Con l'auto in fiamme si rifugia in un'area di servizio vicino alla pompa di benzina: paura in A/14. Rogo domato dai vigili

ANCONA - L'auto prende fuoco in autostrada, l'automobilista decide di infilarsi nella rampa dell'area di servizio, ma forse preso dall'ansia lo fa nel modo più pericoloso possibile: si ferma a pochi passi dalla pompa di benzina. Quando i vigili del fuoco ieri sera verso le 23 sono intervenuti nell'area di servizio tra i caselli di Porto Recanati e Ancona Sud, direzione nord, si sono trovati davanti a una potenziale bomba.

Auto in fiamme nel distributore

La squadra partita da Ancona ha dovuto dare priorità assoluta ad allontare subito il veicolo in fiamme dal distributore. Solo dopo aver partato l'auto a distanza di sicurezza, i vigili del fuoco hanno provveduto poi a domare il rogo e bonificare l'area. Sono stati momenti di tensione ieri sera nel tratto autostradale dell'A14 tra Porto Recanati e Loreto, per il terrore che l'incendio dell'auto potesse provocare addirittura un'esplosione. Per fortuna l'intervento immediato ed efficace dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. La situazione nell'area di servizio è tornata alla normalità, dopo le operazioni di spegnimento dell'incendio e di messa in sicurezza.