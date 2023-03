TOLENTINO - Inaugurato ieri mattina il nuovo distributore automatico per la vendita diretta al pubblico di pellet. È stato allestito in prossimità del complesso commerciale Oasi e dello Spazio ‘815, nell’area di proprietà comunale in largo maresciallo Mario Trapassi e appuntato Salvatore Bartolotta. È accessibile in qualunque ora della giornata. È il primo ad essere operativo nelle Marche e il secondo nel centro Italia. Ce ne sono solo 57 in tutta Italia.

La concessione dell’area ha una durata di dodici anni ed è soggetta al pagamento del canone patrimoniale di concessione, la struttura è della Dab, ieri mattina rappresentata da Michele Marcozzi, mentre la fornitura del materiale viene effettuata dall’azienda agricola Roberto Giustozzi. Nella struttura, inoltre, è stata inserito un monitor display dove si possono inserire informazioni pubblicitarie o eventi. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Mauro Sclavi e l’assessore alle attività produttive Fabiano Gobbi. «Si apre – ha detto il primo cittadino - una nuova attività che va verso il green. Il distributore è già attivo». Con tale iniziativa il comune di Tolentino vuole incentivare la diversificazione dell’offerta delle fonti energetiche.