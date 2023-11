FERMO - Corrente elettrica che salta, contatori che sono a posto, ma la luce e gli elettrodomestici non si avviano: questa la situazione che gli utenti nel Fermano, ieri mattina, hanno vissuto intorno alle 9,30, quando si è verificato un black out in diverse zone della provincia. La causa un disservizio verificatosi in una cabina primaria di E-Distribuzione, che ha riguardato i Comuni di Fermo e Porto San Giorgio. Proprio a Porto San Giorgio, inizialmente la corrente elettrica sembrava mancare solo in alcune zone del centro, ma poi, con il passare dei minuti, si è scoperto mancare in tutta la città.

Segnalazioni di distacchi di corrente elettrica anche in diverse zone di Fermo, tra cui il Comune e, come segnalato da alcuni sui social, anche nella zona dell’ospedale Murri. Ovviamente non sono mancati i disagi. Black out a macchia di leopardo, quindi, che ha interessato anche altri Comuni. Tra le segnalazioni pervenute per assenza di corrente anche Monterubbiano, Marina di Altidona e Lido di Fermo.

Il tam-tam sugli smartphone

La corrente elettrica è tornata disponibile intorno alle 10, minuto più minuto meno, a seconda delle zone interessate dal black out, verificatosi ancora per un paio di volte, ma di durata nettamente minore, solo per alcuni minuti. Come accade in questi casi è partito il tam tam sui social, con chi segnalava i semafori spenti lungo tutto il tratto sangiorgese della Statale 16 e chi confermava l’assenza di corrente, che nel primo pomeriggio, stando alle segnalazioni sui social, in alcune zone ancora mancava.

Timori per i frigoriferi

Timori, ovviamente, anche per le attività commerciali con i frigoriferi e per le aziende che hanno bisogno di corrente per i macchinari. Sulla questione, l’Enel fa sapere che «intorno alle 9:30 di ieri mattina si è verificato un disservizio in una cabina primaria di E-Distribuzione che ha interessato i Comuni di Fermo e Porto San Giorgio. Alle 10 circa la maggior parte della clientela era stata rialimentata. La restante parte della clientela è rientrata dal disservizio a stretto giro tramite manovre da remoto. La problematica è stata completamente risolta e pertanto non si prevedono ulteriori disservizi nei prossimi giorni». E-Distribuzione è la società del gruppo Enel che gestisce la rete la rete a media e bassa tensione.