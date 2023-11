FERMO - I volontari per l’ambiente battono anche la pioggia. Ieri mattina sulla spiaggia di Lido San Tommaso e Tre Archi buona adesione all’iniziativa per sensibilizzare al rispetto dell’ambiente e della pulizia dell’arenile dalla plastica. Molti cittadini hanno aderito all’appello a prendere parte al nuovo evento promosso dall’associazione Plastic Free di Fermo, con il patrocinio del Comune e la collaborazione dell’Asite, di contrada Capodarco e del centro sociale San Michele Lido Casabianca.



Il bilancio



Tanti i sacchi pieni di plastica raccolta che uomini e mezzi dell’Asite hanno provveduto a caricare e a trasportare, destinati allo smaltimento. Congratulazioni e ringraziamenti a tutta l’organizzazione di Plastic Freee e a chi ha collaborato sono arrivate dal sindaco Paolo Calcinaro per la riuscita di questa iniziativa che vede l’appassionata partecipazione di tanti cittadini che vogliono rendersi utili, dare una mano, partecipare in modo attivo a questa manifestazione che è anche d’esempio per i più giovani e la dimostrazione di un’azione virtuosa, sottolineando l’importanza di giornate come questa. L’assessore all’Ambiente Alessandro Ciarrocchi ha tenuto a evidenziare come in questi anni la sensibilità ambientale sia notevolmente aumentata, anche grazie ad iniziative come questa che aumentano la consapevolezza e che si aggiungono alle tante progettualità che l’amministrazione comunale in collaborazione con associazioni e scuola ha messo, mette e continua a mettere in atto su questo importante tema. Seppure impossibilitato a presenziare, il consigliere Giulio Pascali, che segue da sempre il progetto Plastic Free, ha espresso soddisfazione per l’iniziativa, ricordando che la Città di Fermo ha conseguito il riconoscimento di Comune Plastic Free sia nel 2022 che nel 2023 e che è stata presentata proprio in questi giorni la candidatura anche per l’anno prossimo. L’amministrazione ha voluto ringraziare l’associazione Plastic Free che ha organizzato l’evento ed il suo referente Alessandro Sabbatini, per il grande impegno che mette in questo progetto, che prosegue con un’importante opera di sensibilizzazione sull’ambiente.



Il commento



«I volontari hanno risposto molto bene alla chiamata – ha detto Sabbatini -: hanno dedicato il loro tempo alla tutela dell’ambiente. Ogni iniziativa è la dimostrazione che il problema dell’inquinamento causato dalla dispersione della plastica e di altri rifiuti nell’ambiente che ci circonda non può essere sottovalutato e che è necessario fare qualcosa. Verranno organizzate altre iniziative di raccolta come quella di oggi per proseguire con la sensibilizzazione su queste importanti tematiche, non escludiamo di tornare a San Tommaso».