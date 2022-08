Scintille dalla cabina elettrica: incendio nel campo e black out nelle case a Corneto

MACERATA - Un incendio in un campo ed un black out in diverse case sono stati innescati dal guasto di una cabina elettrica a Macerata, nella frazione di Corneto.

Il Sarnano calcio perde il suo presidente. Polmonite fatale: morto Mariano Piersimoni

Il guasto elettrico è stato causato probabilmente dalla rottura di cavi, dalla cabina sono derivate scintille che hanno innescato un incendio in un campo di stoppie limitrofo e anche un'interruzione della fornitura elettrica a varie utenze della zona. Gli stessi vigili del fuoco sono stati costretti ad utilizzare i gruppi di continuità. L'incendio è stato subito circoscritto e spento, l'azienda di distribuzione elettrica sta provvedendo all'intervento per ripristinare la regolare fornitura d'energia.