Sirolo, black out di oltre 4 ore in alcune vie della perla del Conero. Disagi per i residenti

Sirolo, improvviso black out in alcune vie della perla del Conero. Residenti senza luce dalle 14

Venerdì 31 Marzo 2023, 18:45 - Ultimo aggiornamento: 18:59





SIROLO - Oltre 4 ore senza luce e tanti disagi per i residenti di alcune vie di Sirolo. Il black out ha coinvolto una parte della perla del Conero, come le vie Cilea e Peschiera. La luce è andata via poco dopo le 14 ed è tornata dopo 4 ore e 20 minuti. Non si sa il motivo del black out, nonostante i residenti abbiano cercato di contattare gli operatori per capire cosa sia accaduto.