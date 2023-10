Va a fuoco un'auto alimentata a gpl: paura a Monsampolo del Tronto

MONSAMPOLO DEL TRONTO - Nel primo pomeriggio di oggi (domenica 15 ottobre) una squadra del distaccamento di San Benedetto è intervenuta al chilometro 21 in direzione Ovest per le fiamme che si sono sviluppate nel vano motore di un’auto alimentata a gpl. Dopo aver provveduto a spegnere l’incendio gli operatori dei vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’intera zona evitando che potesse essere interessata la vegetazione a margine della carreggiata.