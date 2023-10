Arcevia, fiamme in una sterpaglia: disagi al traffico fino all'arrivo dei Vigili del Fuoco

ARCEVIA- I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle 9 di stamattina (15 ottobre) lungo la Strada Provinciale 360 in località Piticchio, nel comune di Arcevia per domare un incendio di sterpaglie che si è esteso per circa 200 mq.

L'intervento

La squadra di Arcevia intervenuta con un’autobotte ha spento l’incendio che stava creando problemi al traffico a causa del fumo denso che si era alzato e metteva in sicurezza l’area dell’intervento. Non si segnalano persone coinvolte.