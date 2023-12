Capodanno in giro per le Marche, alla scoperta delle meraviglie conservate nei musei statali della nostra regione. Un gran tour nella bellezza di un patrimonio unico, con il viaggio culturale che deve necessariamente partire da Urbino, dal Palazzo Ducale e dalla Galleria Nazionale delle Marche. All’interno del museo più grande della nostra regione si potranno ammirare i capolavori del Rinascimento. Nella Galleria Nazionale è in corso fino al prossimo 5 maggio la mostra “L’altra collezione. Storie e opere dai depositi della Galleria Nazionale delle Marche”. L’accesso all’interno del museo nel giorno di Capodanno dalle 15 alle 19, con chiusura della biglietteria alle ore 18,15.

La rocca

Rimanendo sempre in provincia di Pesaro e Urbino altra tappa è quella di Gradara, con la visita all’interno della meravigliosa Rocca. La struttura è frutto di diverse fasi ricostruttive che si sono succedute nel corso dei secoli fino all’ultimo grande intervento di restauro compiuto tra il 1921 e il 1923, che ha connotato l’edificio con una forte impronta di stile medioevale e neo-medioevale. Il nucleo originario della Rocca di Gradara risale al XII secolo quando l’Italia era afflitta da continue guerre e invasioni di popolazioni provenienti non solo da terra, ma soprattutto da mare. La rocca di Gradara rimarrà aperta dalle 10 alle 18.15, con chiusura della biglietteria prevista alle 17,30. In provincia di Ancona si può partire dal capoluogo per iniziare a scoprire i tesori dei musei statali. Prima tappa all’interno del Museo archeologico nazionale delle Marche (dalle 10 alle 18) dove è stata appena inaugurata la sezione romana della collezione con oggetti tornati visibili dopo mezzo secolo. Sempre ad Ancona sarà visitabile il Museo tattile Omero dalle 16 alle 19.

L’antiquarium

Dopo Ancona tappa a Numana per visitare l’antiquarium dalle 10 alle 18. Spostandosi di pochi chilometri sarà poi accessibile dalle 10 alle 18 la Rocca roveresca (dalle 10 alle 18 con chiusura della biglietteria alle 17,30). Ultima tappa in provincia di Ancona il museo archeologico di Arcevia che raccoglie materiali provenienti dal territorio comunale pertinenti a varie epoche, dalla preistoria fino alle soglie dell'età romana. Il museo rimarrà aperto dalle 14 alle 18, con ultimo accesso previsto alle 17,30. In provincia di Macerata apertura di Capodanno prevista per il Museo archeologico di Cingoli dalle 10 alle 18. Ultimo museo statale aperto nelle Marche il primo gennaio è il Museo archeologico di Ascoli Piceno: l’accesso sarà possibile a partire dalle 10 fino alle ore 18.

