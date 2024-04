SAN LORENZO IN CAMPO Non ce l’ha fatta Rodolfo Ragni, il settantaquattrenne di San Lorenzo in Campo, rimasto vittima nella giornata di sabato di un grave incidente stradale. L’uomo si era schiantato contro un albero a bordo della sua Fiat Punto, sulla quale viaggiava da solo, nel territorio della frazione di Nidastore di Arcevia, non molto lontano da dove abitava. Il pensionato è morto all’ospedale di Senigallia per i traumi riportati dove era stato trasportato con urgenza, con un codice rosso avanzato, da un’ambulanza proveniente da Arcevia.



L’incidente autonomo



Le condizioni del settantaquattrenne, che abitava a San Vito sul Cesano con la moglie Elvira, erano subito apparse molto gravi ai soccorritori accorsi sul luogo dell’incidente, allertati immediatamente da alcuni automobilisti di passaggio lungo la strada provinciale 14, proprio al confine con il comune laurentino. Per estrarlo dall'autovettura, dove era rimasto intrappolato e privo di sensi, erano intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Arcevia. Da Fabriano era stato fatto alzare anche Icaro. L'eliambulanza era quindi atterrata successivamente allo stadio Bianchelli di Senigallia per recuperare l'équipe medico infermieristica, che ha accompagnato il ferito in ambulanza.

Sul posto pure i carabinieri della stazione di Genga per effettuare i consueti rilievi di legge e stabilire le cause del tragico sinistro. Secondo i primi accertamenti eseguiti dai militari sul tratto non sono stati rilevati segni di frenata. Questo lascerebbe presupporre che il settantaquattrenne possa aver avuto un malore mentre stava guidando, perdendo così il controllo dell'utilitaria che ha finito la sua corsa contro l’albero. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nel sinistro.



Il funerale oggi a San Vito



Rodolfo Ragni era da qualche anno in pensione, dopo una vita da stimato lavoratore nel settore dell’edilizia come piastrellista. La notizia dell’incidente prima e della sua scomparsa poi si sono sparse velocemente sabato e nella giornata di ieri a San Lorenzo in Campo, soprattutto nella frazione di San Vito, dove l’uomo viveva ed era molto conosciuto. Lascia la moglie Elvira, i figli Massimo e Catia, tre nipotini a cui voleva un mondo di bene e la sorella Silvana. I funerali sono in programma oggi alle 15.30 nella chiesa della Pieve a San Vito sul Cesano.