ARCEVIA - Picchiato un cane dai ladri per entrare in una casa di Piticchio mentre a Castiglioni una donna li ha visti scappare, dopo il colpo messo a segno nell’abitazione della cugina. E’ successo martedì pomeriggio nelle due frazioni di Arcevia. «Il cane ha fatto il suo lavoro – il racconto della vittima, che ha rassicurato sul fatto che il cane stia bene, nonostante tutto –. Li ha morsi di sicuro ma sono riusciti a rinchiuderla nelle scale aggredendola con una stampella. Io sono arrivato e loro sono scappati dal terrazzo. Non ci siamo incrociati per un soffio. Hanno portato via quello che c’era da prendere».

Sarebbero invece quattro le intrusioni a Castiglioni ma solo in un caso avrebbero trovato qualcosa da rubare. I bottini non sono ingenti ma la paura è tanta. «Avevo già notato lunedì sera questa macchina con quattro persone – racconta una testimone -, tre erano scese e si guardavano intorno. Poi martedì sera mentre passeggiavo li ho visti uscire da casa di mia cugina. Erano le sette, era buio, ma in pieno centro a Castiglioni quindi non si sono fatti problemi. Mi sono messa ad urlare ma sono scappati con l’uomo che aspettava in macchina». Sul posto sono intervenuti i carabinieri per effettuare un sopralluogo. I ladri erano molto alti. Sono passati il giorno prima per poi tornare. Uno è rimasto in macchina, una Skoda sembrerebbe, con il motore acceso pronto per la fuga e tre fanno irruzione. Hanno fatto parecchio caos nelle case. Forse cercavano la cassaforte o più di quello che hanno trovato. «Osservano tutti i nostri spostamenti - spiega una residente - hanno già saccheggiato diverse case nella zona Castiglioni». Non tutti ancora hanno sporto denuncia. «Bisogna prestare massima attenzione – raccomanda Dario Perticaroli, sindaco di Arcevia – e se qualcuno avverte qualcosa di sospetto deve avvisare, tempestivamente, le forze dell’ordine». Ci tiene a ribadirlo questo concetto il primo cittadino. «Solo le forze dell’ordine sono deputate al controllo e possono intervenire – conclude – non bisogna chiamare vicini, conoscenti o faciloni». No, insomma, alla sicurezza fai da te.