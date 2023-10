Serra de Conti, prende fuoco un campo di girasoli. Vigili del Fuoco impegnati già dalla mattinata

ANCONA I Vigili del Fuoco stanno intervenendo dalle ore 11.30 circa in via San Sebastiano, nel comune di Serra de Conti, per un incendio che sta interessando un’area di circa 500 metri quadri di residui derivanti dalla mietitura dei girasoli.

L'intervento

La squadra di Arcevia intervenuta con un’autobotte ed un mezzo 4x4 ha spento le fiamme e al momento sta bonificando l’area interessata. Non si segnalano persone coinvolte.