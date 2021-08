Il mistero del terreno da record: i super girasoli di Gabriele superano i 5 metri di altezza

MASSIGNANO - I girasoli record di Gabriele Crescenzi, continuano a superare sé stessi. Anno dopo anno infatti, l’orto dell’operatore turistico massignanese continua a rappresentare una sorta di campo dei miracolo e dopo aver conquistato una menzione nel Guinness dei Primati, ha superato una soglia che sembrava davvero inarrivabile: quest’anno Crescenzi ha infatti potuto mettersi in posa all’ombra di un girasole alto oltre cinque metri. Cinque e venti, per la precisione.

Il ristoratore agricoltore

Crescenzi, titolare del ristorante Le Palme, che si trova lungo la Val Menocchia a Massignano, si è ritrovato esattamente dieci anni fa, con una serie di girasoli che hanno iniziato a crescere a dismisura. Il pollice verde a lui che da sempre porta in tavolo i prodotti del suo orto non è mai mancato, ma questa letterale esplosione di girasoli giganti davvero non se la sa spiegare tanto che quando si è trovato di fronte al primo fiore superdotato, correva l’anno 2011, non sapevo proprio cosa pensare. Persino un’università, dopo aver letto sulle cronache locali dei mastodontici fiori, si è interessata alla cosa. Ma una spiegazione scientifica sul perché, in quell’orto, crescano dei fiori così grande ancora non c’è. E intanto i girasoli continuano a crescere. L’ultimo record risale all’agosto di due anni, nel 2019, quando il fiore arrivò a toccare i 4 metri e 40 centimetri. «Quest’anno me lo sono ritrovato più alto di cinque metri - spiega Crescenzi - è davvero grande, Non ricordo che qui da me abbiano mai superato quella soglia». Una soglia elevatissima che non esclude un nuovo ingresso di Crescenzi e dei suoi girasoli nel libro dei record mondiali che annovera primati di questo genere, spesso frutto della perizia e dell’esperienza di chi crea ma anche di quel pizzico di misterioso ciclo della antura che, in agricoltura, non guasta mai.

