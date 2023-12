Cane incastrato dentro il container dei rifiuti a Comunanza: liberato dai vigili del fuoco, rischiava di soffocare

COMUNANZA - Poco prima delle 20 i vigili del fuoco di Ascoli Piceno sono intervenuti all’interno dell’isola ecologica della cittadina Montana per recuperare un cane di grossa taglia finito in un container della raccolta indifferenziata.

Cane incastrato in un container dei rifiuti, liberato dai vigili del fuoco

L’animale era rimasto incastrato tra una parete della struttura e la carcassa di una lavatrice e non riusciva a liberarsi a causa di una corda di nylon che gli si era impigliata sul collo limitandone i movimenti. Dopo averlo liberato è stato adagiato in un’apposita gabbia, riportato in superficie e consegnato ad un incaricato del servizio veterinario giunto sul posto.