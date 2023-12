SENIGALLIA Raid in tre scuole domenica dove sembra abbia agito un ladro solitario in cerca di spiccioli. Presi di mira i plessi della San Gaudenzio a Borgo Bicchia, della Pascoli in centro storico e della Marchetti alle Saline. Ha rubato solo pochi soldi, sottratti dai distributori automatici e da un armadietto, ma si è lasciato dietro danni per almeno 4mila euro. Domenica pomeriggio verso le 17.30 è stato notato da un residente di Borgo Bicchia, che ha informato le forze dell’ordine, fornendo una descrizione del sospetto: «sui 30 anni – dice - giacca verde militare, berretto nero con visiera, scarpe bianche e zaino in spalla. E’ entrato nel recinto della scuola materna e poi è uscito dalla parte opposta, sempre saltando il recinto, diretto verso Senigallia».

Mini raffica di raid

In città è andato alla primaria Pascoli nella centrale piazza Saffi e alla secondaria di primo grado Marchetti in via dei Gerani. Ieri mattina il personale delle scuole ha chiamato i carabinieri, avvisando anche il Comune perché c’erano diverse finestre e porte da riparare. «E’ troppo presto per la quantificazione precisa dei danni – spiega Nicola Regine, assessore ai Lavori pubblici -, verosimilmente intorno ai 4mila euro per tutte le scuole. Gli operai si sono messi subito al lavoro per riparare porte e finestre e assumere provvedimenti provvisori, laddove non sia stato possibile intervenire subito».

Secondo quanto riferito dagli operai, al termine del sopralluogo, chi è entrato alla Marchetti ha tentato prima dalla palestra poi, non riuscendo ad arrivare all'interno della scuola, è uscito rientrando da una finestra. Qui sono stati scassinati i distributori automatici per prendere gli spiccioli. Sono stati rotti tre vetri e sembra che abbia forzato la porta della segreteria, qualche armadio e cassetto senza rubare nulla. Alla Pascoli si è introdotto da una finestra rompendo il vetro ma non ha preso soldi o altro. Ha provato a scassinare le macchinette dei distributori automatici senza riuscirci.

Alla scuola materna di San Gaudenzio a Borgo Bicchia è stato forzato il portone d'ingresso e poi un armadietto interno. Mancavano solo pochi spiccioli. Anche in questo caso sono più i danni arrecati che il valore dei beni rubati. E’ passato sia alla Pascoli che alla Marchetti da spazi molto ristretti quindi deve essere stato di corporatura esile. Quando sia entrato in queste due scuole non è certo ma è presumibile che sia stato lo stesso di Borgo Bicchia, avvistato domenica pomeriggio, che potrebbe aver proseguito tra il pomeriggio e la notte. Un disperato che si è accontentato di pochi soldi.