SENIGALLIA Corsa ai regali a rilento nelle botteghe della città nonostante l’atmosfera natalizia e due ore di sosta gratis per lo shopping natalizio, offerti dal Comune, molto apprezzati dagli esercenti. Stamattina, inoltre, è in programma il mercato straordinario. «Non si può essere entusiasti sui numeri commerciali di questo Natale – interviene Giacomo Bramucci, presidente di Confcommercio Marche Centrali - ma un cauto ottimismo è giusto esprimerlo. I consumi rimangono in linea con il 2022 o sono di poco superiori, considerando però l’effetto inflattivo».

APPROFONDIMENTI L'ALLARME Trovato senza vita in camera da letto, poco dopo un altro allarme per un decesso in casa ad Ancona

Lo scenario

Bene la ristorazione per Confcommercio che aggiunge: «Moda e regali sono le categorie più penalizzate, cene in famiglia ed eventi tengono meglio insieme alla ristorazione. Prenotazioni alberghiere in linea con gli ultimi anni. Il clima festoso della città e le manovre distensive sui tassi di interesse, sicuramente aiutano, ma quest’ultime si sentiranno più marcatamente solo in primavera». Qualcosa potrebbe cambiare dal weekend in corso fino al rush finale del prossimo. «La corsa ai regali è partita a ritmo lento a causa anche delle condizioni climatiche che ben poco avevano a che fare con l’aria natalizia prima, e agli avversi eventi atmosferici poi, che hanno rimandato di un giorno l’accensione delle luci di Natale – fa notare Francesca Pretini, responsabile di Confartigianato Senigallia - già dallo scorso weekend però la città si è animata, complici le bellissime decorazioni che illuminano la città, iniziative come le vetrine di Natale che celebra la fotografia e la città di Senigallia grazie alla collaborazione delle attività del centro, e gli eventi organizzati. Quando la città è viva tutte le attività ne beneficiano e ci si attende soprattutto nelle prossime giornate un incremento notevole delle presenze».

Il fatto che lo shopping di Natale sia a rilento nelle botteghe cittadine non significa, però, che la gente sia in ritardo con i regali. Potrebbe semplicemente aver scelto altre soluzioni come, ad esempio, l’e-commerce. Da un’indagine di Cna per gli acquisti natalizi la spesa media a persona è di 190 euro ma molti saranno spesi online. Per questo motivo Cna ha lanciato la campagna di sensibilizzazione “Vicini e connessi” che da un lato invita le persone a riflettere sui propri acquisti, privilegiando prodotti e aziende del territorio, e dall’altro aiuta le attività locali nel loro percorso di digitalizzazione. Molti negozianti stanno affiancando alla vendita diretta quella digitale.

Il messaggio

«Sempre più spesso perdiamo il contatto con il territorio e con le persone a discapito, spesso, di prodotti di scarsa qualità e di mancanza di relazioni sociali - dichiara Giacomo Mugianesi, segretario Cna Senigallia -. Con la campagna “Vicini e connessi” vogliamo mandare un messaggio chiaro: ritornare a pensare locali, anche attraverso gli strumenti digitali, che possono aiutare a conoscere meglio le attività che ci circondano». Sempre secondo Cna solamente un 26% comprerà i regali nei negozi fisici, un 15% acquisterà esclusivamente online mentre il 59% utilizzerà entrambi gli strumenti di acquisto, sia fisico che digitale.