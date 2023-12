Trovato senza vita in camera da letto, poco dopo un altro allarme per un decesso in casa ad Ancona

ANCONA - Due persone sono state trovate morte all'interno delle proprie abitazioni ad Ancona: entrambi erano deceduti da giorni. Sul posto le volanti della Polizia.

In via Filzi trovato un corpo in stato avanzato di decomposizione

In via Filzi è stato rinvenuto il corpo di una persona di 59 anni in avanzato stato di decomposizione. L'allarme è scattato dai familiari che non riuscivano a contattarlo. E' stato chiesto anche l'intervento dei vigili del fuoco per entrare in casa dal momento che il portone era chiuso dall'interno e non si poteva accedere nell'abitazione: una volta dentro i sanitari hanno trovato il corpo senza vita dell'uomo riverso a terra in camera da letto. E' stata accertata la morte per cause naturali.

Ed è stato ritrovato senza vita anche un uomo di 48 anni che abitava in via Crivelli: la volante è intervenuta su richiesta del 118. La persona - che era deceduta da circa due giorni - soffriva di problemi cardiaci.