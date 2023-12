Aggredisce un passante e poi insulta i poliziotti: giovane con problemi psichiatrici denunciato

ANCONA - In mattinata gli operatori della Questura sono intervenuti nei pressi di via Ascoli dove era stata segnalata una persona molesta, un italiano di circa 25 anni, con precedenti giudiziari ed in cura per problemi psichiatrici.



Giunti sul posto i poliziotti appuravano che il giovane aveva aggredito un passante al quale prima aveva chiesto un passaggio in auto. Gli operatori sono intervenuti per calmarlo ma, al momento dell'intervento lo stesso opponeva resistenza, inveendo, insultando gli agenti ed aggredendoli, provocando loro escoriazioni superficiali. Trasportato in Questura il giovane, durante il trasporto continuava ad inveire contro i poliziotti. Giunto negli uffici di via Gervasoni veniva deferito per percosse, minaccia, violenza, resistenza a pubblico ufficiale e vilipendio alle istituzioni.

Durante i controlli, il ragazzo dava in escandescenza e pertanto veniva richiesto l'intervento del personale medico il quale lo trasportava presso il locale Ospedale per un ASO.