CASTELFIDARDO Madre e figlio di origini siciliane ma entrambi residenti nel Lazio sono stati arrestati giovedì pomeriggio nel parcheggio del supermercato Oasi di via Jesina, a Cerretano. I commessi del market li hanno visti muoversi con fare sospetto, spostando diverse confezioni d’olio fuori dal negozio e così hanno allertato i carabinieri della stazione fidardense.

L'intervento

Arrivati sul posto, i militari hanno fermato i due che avevano con loro ben 48 bottiglie di olio extra vergine di oliva pronti per essere caricati nella loro auto. Un suv nel quale c’erano dentro già altre 200 di bottiglie d’olio, più 350 scatolette di tonno. Un quantitativo ingente, spropositato, che ha fatto scattare controlli, sequestro e manette. Le 48 bottiglie rintracciate nel parcheggio e in possesso a madre e figlio, lei di 56 anni, lui di 28, erano infatti del supermercato e risultavano rubate. Tutto il resto del bottino, rinvenuto invece nell’auto, sarebbe stato asportato da altri supermercati marchigiani, tra l’Osimano e il Pesarese. Due ladri pendolari, insomma, con la donna che aveva già dei precedenti specifici. Per questo ieri il giudice al tribunale di Ancona, Francesca Pizii, ha convalidato l’arresto rimettendoli in libertà ma dando alla donna l’obbligo di dimora a Roma, che non riguarda invece il figlio, incensurato. I due, disoccupati, hanno giustificato il maxi-furto per problemi economici.